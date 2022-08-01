Тбилиси, 1 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Вертолёт пограничной службы Грузии, разбившийся в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети, мог попасть в аварию из-за сильного ветра. Об этом 1 августа заявил в эфире телеканала «Имеди» бывший глав пограничной авиации Грузии Шамиль Кортошидзе.

Вертолет

Он прокомментировал видео, на котором видно, как вертолёт упал, задев скалу.

«Ветер переменился и начал дуть сбоку и сзади, таким образом немного сдвинув вертолет. При небольшом движении вертолета хвост сдвигается на 1-1,5 метра», — сказал эксперт.

Как заявил Кортошидзе, когда вертолёт задел хвостовой частью за скалу, то машину начало вращать вокруг своей оси. Попытка пилотов стабилизировать летательный аппарат привела росту нагрузки на хвост, от чего тот сломался.

Напомним, вертолет 30 июля прибыл к ущелью в Казбегском муниципалитете для спасения двух упавших туда планеристов. Все восемь человек, которые были в аппарате погибли. Из планеристов выжил только инструктор, получив травмы, а иностранный турист погиб.