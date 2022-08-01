Балаково, Саратовская область, 1 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Саратовской области 47-летнего мужчину обвиняют в незаконном предпринимательстве. Доход от деятельности жителя города Балаково превысил 126 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

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С января 2020 года по февраль 2022 года руководитель общества с ограниченной ответственностью, не имея лицензии на пользование мукомольным оборудованием и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, осуществлял переработку сельскохозяйственной продукции и производство муки в городе Балаково.

Готовую продукцию бизнесмен реализовал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Северной Осетии попался на противоправной деятельности руководитель асфальтобетонного завода. Его уличили в отмывании денежных средств, полученных преступным путем в результате незаконного предпринимательства.

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