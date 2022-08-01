Москва, , 14:38 — REGNUM Рост цен в Японии — это очередное проявление мирового финансового кризиса, обострившего все внутренние проблемы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Япония Dang Son

«Парадоксально, но сами японцы ещё десятилетие назад мечтали об этом. Японские аналитики стабильность цен считали проявлением хозяйственной вялости и низкого экономического роста.

Сейчас их мнение кардинально поменялось, так как значительная часть инфляции ввозная и местное правительство не в состоянии ее контролировать.

Проблема усугубляется тем, что большинство японцев постепенно отходят от традиционного образа жизни, все больше ориентируясь в повседневной жизни на Запад.

Отсюда и, например, обострившаяся проблема продуктовой независимости. Сейчас Япония обеспечивает себя (в пересчете на калории) лишь на 37%. Причина — необходимость из-за изменившегося пищевого поведения импорта говядины, свинины, зерна из США и Китая.

Думается, бессмысленно перечислять, на сколько на наименований товаров вырастут цены, гораздо важнее понимать, насколько они вырастут и какие меры предпримет правительство, чтобы помочь своему населению.

Пока политика практически бесплатного кредита слабо стимулирует внутренне производство и инвестиции, а обесценившаяся иена взвинчивает цены на импорт», — пояснила эксперт.

Как сообщало, цены на более две тысячи продуктов могут вырасти в августе в Японии, заявил пресс-служба японского научно-исследовательского центра Teikoku Databank.

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