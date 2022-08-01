Ханты-Мансийск, 1 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Югре за первые шесть месяцев 2022 года было возвращено по налоговым преступлениям почти два миллиарда рублей. Об этом сообщил руководитель СУ СКР по ХМАО полковник юстиции Михаил Мокшин в интервью «Время МСК».

Сборщики налогов

Отмечается, что доля нефтегазодобывающей отрасли в Югре составляет более 80%, а нефть добывают порядка 50 предприятий с 470 месторождений. Поэтому многие преступления экономического характера совершаются именно в этой сфере, как налоговые, так и различные злоупотребления со стороны должностных лиц органов власти и самих владельцев или управленцев предприятий.

«Зачастую руководители предприятий после возбуждения уголовного дела стараются как можно быстрее найти средства и погасить задолженность перед бюджетом. В этом случае уголовное дело по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), при условии, что преступление было совершено впервые, следователь прекращает, и лицо не привлекается к уголовной ответственности», — отметил Михаил Мокшин.

С начала 2022 года СУ СКР по ХМАО было возбуждено 42 уголовных дела в налоговой сфере, из которых 18 уже окончены, в том числе шесть направлены в суд, а 12 прекращены в связи с добровольным возмещением недоимки. Общий размер ущерба по оконченным делам уже составил более 1,9 млрд рублей, тогда как в прошлом году данная сумма составляла 810 млн рублей.