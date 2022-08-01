Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России Валерий Карпин в ходе послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о полупустых трибунах на матче «Ростов» — «Химки» (1:0).

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

«Понятно, не будь этого Fan ID, на трибунах сегодня было бы тысяч 20 [болельщиков]. Почему люди не оформляют карту болельщика? Это у них надо спросить. Я, например, до сих пор не понимаю, зачем это нужно и для кого. У меня много вопросов. Зачем Fan ID нужно оформлять футболистам и тренерам? Клуб хочет больше денег, мы — поддержки», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

ИА REGNUM отмечает, что матч на стадионе «Ростов-Арена» посетили 5313 зрителей. Все футбольные поединки посетить можно, оформив Fan ID. Пока цифровая карта болельщика требуется для посещения стадионов в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем к системе подключатся и другие города России.

Напомним, что автором единственного гола стал нападающий Николай Комличенко, а 22-летний полузащитник Даниил Уткин был признан лучшим игроком матча третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Он отметился одной результативной передачей и двумя успешными обводками.

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