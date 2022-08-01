Джакарта, , 14:36 — REGNUM Глава секретариата президента Индонезии Буди Хартоно призвал общественность начать вывешивать красно-белый флаг и другую атрибутику, чтобы отметить 77-ю годовщину независимости Индонезии, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«По состоянию на 1 августа все офисы были украшены красно-белым флагом, а все дороги, стратегические места, могут и должны быть украшены логотипами, связанными с празднованием Дня независимости 2022 года», — говорится в заявлении Буди Хартоно.

Жителей Индонезии также призвали в каждом регионе установить индонезийский флаг и другие атрибуты дома и в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3696 случаев заражения коронавирусом.

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