Уфа, 1 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров сообщил о необходимости регулярного авиасообщения между Башкирией и Калмыкией. Об этом он заявил 1 августа на заседании регионального правительства в центре управления республикой.

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Он напомнил, что на минувшей неделе в Башкирию приезжал глава КалмыкииБату Хасиков. В результате было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами.

Хабиров отметил, что Калмыкия — это те же башкиры, только религия у них другая.

«А так — кочевники, та же история. Очень настроены с нами общаться, работать. Важный вопрос для начала любого сотрудничества — это авиалиния, прямой перелет. Минтрансу надо этим заняться вместе с нашим аэропортом. Понятно, первое время — это субсидирование, но если полетит, то полетит. Это ведь и туризм, там очень интересно», — заявил он.

Глава Башкирии считает, что открытие постоянного авиасообщения между Уфой и Элистой может сблизить жителей и управленческие команды двух регионов.