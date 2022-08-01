Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с маршрутным такси на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 1 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

vk.com/motosolidaritydtp Разбитый мотоцикл после ДТП (цитата группы «ВК» Мотосолидарность ДТП)

ДТП произошло 1 августа около 11:45 у дома №17 по Выборгскому шоссе. При неустановленных обстоятельствах 28-летний Игорь В., управляя мотоциклом Yamaha столкнулся с маршрутным такси, выполнявшим рейс «метро Просвещения-Лехтуси».

«В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение, пассажиры автобуса не пострадали», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.