Белград, 1 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Вокруг Косово сложилась крайне сложная ситуация, кровопролития удалось избежать, но долгосрочного решения пока нет. Об этом российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил 1 августа в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, заявления президента Сербии Александра Вучича о деэскалации означают, что сейчас не будет крайнего развития и обострения конфликта, не будет кровопролития. Такие опасения были раньше, они есть и теперь.

«Так что ситуация крайне сложная, и данное решение, оно, может быть, сняло напряжённость в настоящее время, но не прокладывает путь к какому-то долгосрочному устойчивому решению», — сказал Боцан-Харченко.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России заявил о намеренно искажённой западными странами оценке ситуации с Косово.

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