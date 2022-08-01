Данилов, Ярославская область, , 14:36 — REGNUM В Ярославской области пьяный полицейский устроил ДТП на трассе М-8. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Место ДТП yarnews.net

Авария произошла 30 июля около 16:50 на трассе М-8 у перекрёстка «Данилов-Шаготь». Столкнулись два автомобиля — «Фольксваген» и «Ниссан», в ДТП никто не пострадал.

«Установлено, что автомобилем «Фольксваген» управлял находившийся в свободное от службы время сотрудник ОМВД России по Даниловскому району, у которого, по результатам медицинского освидетельствования, установлено состояние алкогольного опьянения», — сообщили в полиции.

Сейчас руководство даниловского районного отдела МВД проводит служебную проверку, по результатам которой мужчине будет назначено соответствующее наказание. Из органов он будет уволен.