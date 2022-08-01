Дубовский район, Волгоградская область, 1 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей 1 августа в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

https://34.мвд. рф/ Авария в Дубовском районе

По предварительным данным, в 12:30 на 643 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись грузовой Mercedes-Benz с полуприцепом и легковые Ford и BMW. На месте погибли водитель и пассажир Ford, а также пассажир BMW.

С травмами госпитализированы трое пассажиров легковых автомобилей, двое их которых — несовершеннолетние дети.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.