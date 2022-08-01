Москва, 1 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Высокопроизводительная химическая промышленность — гарант промышленной безопасности страны. Особенно — в условиях форсированного импортозамещения. Нацпроект «Производительность труда» помогает отечественным предприятиям повысить экономическую эффективность. Ведь без полимеров и композитов — продуктов современного химпрома — невозможно производство полиэтилена, пластмассы, резины, поролона, пенопласта, синтепона, строительных материалов.

Пресс-центр РЦК Участники в нацпроекта «Производительность труда»

Чтобы выпускать больше полезных химических соединений, ускорить научные разработки, улучшить работу и повысить конкурентоспособность на рынке — химические компании вступают в нацпроект «Производительность труда». К тому же новые материалы и компоненты применяют для создания современной качественной продукции, что предусматривает стратегическая инициатива правительства России — «Развитие производств новых материалов».

В Тульской области открылся новый производственный комплекс «Полипласт Новомосковск» — участника нацпроекта «Производительность труда». Новый комплекс позволит удвоить производственные мощности по выпуску сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, таких как высокоэффективные добавки в бетоны, строительные растворы и высокомолекулярные полимеры. В торжественном открытии комплекса принял участие замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов. По его словам, продукция мало‑ и среднетоннажной химии — это важнейшее сырье как для самого химпрома, так и для других отраслей.

«Сухие функциональные добавки составляют один из 27 приоритетных продуктовых сегментов МСТХ, утвержденных в специальной «дорожной карте» по их развитию до 2030 г. Государство уделяет этому направлению особое внимание. 5,5 млрд руб. на 2023−2024 гг. предусмотрены в рамках федпроекта «Развитие производства новых материалов», нацеленного на создание критически важных с точки зрения импортозамещения продуктов МСТХ, а также композитной отрасли», — отметил замминистра Михаил Иванов.

В Саратовской области замещают полимеры для автопрома. Научно-производственное предприятие «ПОЛИПЛАСТИК» из Саратовской области участвует в импортозамещении для автомобильной промышленности. Компания поставляет автопрому полимерное сырье для изготовления пластиковых деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства — в современном легковом автомобиле более 150 кг пластмасс.

Также предприятие является поставщиком полимерных материалов для производителей бытовой техники, кабельной, строительной промышленности и еще целого ряда отраслей. Инновационные материалы на основе конструкционных пластмасс производятся в Энгельсе. По информации руководства предприятия, для автопрома уже разработано и запущено в производство полтора десятка новых рецептур. Компании удалось найти замену практически всем попавшим под ограничения европейским компонентам, необходимым для выпуска материалов.

В Кургане открыли новое производство фитингов для инженерных трубопроводов водо‑ и газоснабжения. Это детали, которые используют как соединительную часть трубопровода, устанавливаемую для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. В начале этого года компания «ЛД Фитинг» запустила на базе нового индустриального парка «Курган Энергомаш» импортозамещающее производство полипропиленовых труб, востребованных в сфере ЖКХ для систем отопления и водоснабжения.

А на прошлой неделе здесь начали делать ещё и фитинги — соединительную часть трубопровода. Продукция производится исключительно из российского материала. Латунный круг делают в Челябинске, где он проходит весь технологический контроль от сортировки поступающего лома до строгого контроля химического состава литейного сплава. Всю основную продукцию делают здесь же в Кургане.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Российские предприятия благодаря участию в проекте получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров.