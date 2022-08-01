Москва, , 14:30 — REGNUM Любая война — это гибель людей, боль и скорбь многих и многих семей, и важно, чтобы жертвы были оправданы результатом войны для сохранения отечества и его будущего, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 августа, в 108-ю годовщину начала Первой мировой войны.

Первая мировая

« История Первой мировой войны полна примеров героизма и самопожертвования русских воинов от нижних чинов до генералов. Мы знаем о них и из исторических исследований, и из художественной литературы и кинематографа, на которых воспитывалось, в частности, моё поколение. Знаем мы об этом и из биографий военачальников Красной, а потом Советской Армии: от Чапаева и Будённого до Шапошникова, Василевского и Жукова.

Защищать Отечество нужно всегда, но важно, чтобы, в первую очередь, руководство страны и армии хотело и умело это делать. В историческом поражении Российской Империи в Первой мировой войне часто обвиняют тех, кто потом осуществил Октябрьскую революцию. Но разве не царские генералы в ключевой момент той войны предали своего главнокомандующего и правителя? Разве не оказались никчёмными политическими и хозяйственными руководителями деятели Временного правительства?

Кстати говоря, в СССР практиковалось ношение наград, существовавших в российской армии до 1917 года, — правда, только с 1943 года и продолжалось оно короткий период. Впрочем, с учётом обстоятельства Гражданской войны это было понятно. Менее понятно мне другое: почему сегодня не практикуется ношение наград советского времени? Если орден Красной Звезды ещё иногда попадается на офицерских и генеральских кителях, то ордена Красного Знамени, самого дорогого ордена для военных в советский период, я не видел. Между тем, именно подвиги тех, кто носил «Красное Знамя», и стали основой Победы 1945 года. Это я к вопросу о сохранении исторической преемственности.