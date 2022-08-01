Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Власти Грузии могут заключить сделку с бывшим президентом Михаилом Саакашвили и выпустить его из тюрьмы. Об этом на телеканале «Палитраньюс» 1 августа заявил депутат парламента республики, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, бывшего президента могут освободить и дать выехать в другую страну в обмен на гарантии больше не вмешиваться в грузинскую политику. Депутат считает, что это окажет «оздоровительное» влияние на ситуацию в стране.

«Если Саакашвили больше не будет вмешиваться в грузинскую политику, это будет хорошо. Он, как политический лидер, уже исчерпал себя в Грузии», — сказал Элисашвили.

Напомним, адвокат Саакашвили Виктор Гелбахиани 30 июля заявил, что экс-президент хочет уйти из грузинской политики. Бывший грузинский лидер это заявление пока не прокомментировал лично. В основанной им партии «Единое национальное движение» сказали по этому поводу, что с членами партии данный вопрос не обсуждался.

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