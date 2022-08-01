Чебоксары, , 14:28 — REGNUM В Чувашии из 12 школ, где капитальный ремонт должен завершиться до 20 августа, может быть сорвано начало нового учебного года в четырёх образовательных учреждениях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке 1 августа министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

В школе Александра Майер © ИА REGNUM

По его словам, в рамках модернизации школьных систем образования в 2022–2023 годы будет полностью отремонтирована и оснащена 31 школа в 15 муниципалитетах, на что из федерального бюджета предусмотрено 2,3 млрд рублей.

В 12-ти школах ремонт должен завершиться по графику к 20 августа 2022 года, однако в четырёх образовательных учреждениях могут не успеть сделать все работы к данному сроку. В числе проблемных объектов Дмитрий Захаров назвал школу № 12 и лицей № 4 в Чебоксарах, школы в Кудеихе Порецкого района и Шоршелах Марпосадского района.

«Есть четыре образовательных учреждения, которые вызывают пока риски. Это отставание от графиков выполнения работ, выявление неучтённых видов работ, что требует дополнительной экспертизы и финансирования», — сообщил министр образования.

Он отметил, что в Чебоксарах, несмотря на высокую степень готовности объектов (75 — 80%), есть проблемы с поставкой материалов и, «соответственно, дополнительной экспертизой и других видах работ». Для завершения ремонта школы в Порецком районе необходимо дополнительное финансирование и прохождение экспертизы.

«Шоршелская школа… К сожалению, здесь причина связана только с организацией производственного процесса», — сказал Дмитрий Захаров.

Он также попросил представителя прокуратуры взять на контроль данные проблемные объекты, поблагодарив работников надзорного ведомства за совместную оперативную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Чувашии началась приёмка школ к новому учебному году. Межведомственной комиссией принято 41 образовательное учреждение. Всего в республике насчитывается 897 образовательных организаций, в том числе 410 школ, 317 детских садов, 130 учреждений дополнительного образования, 13 вузов.

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