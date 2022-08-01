Симферополь, , 14:28 — REGNUM Подозреваемый в совершении серии краж из мечетей в Симферополе и Симферопольском районе задержан правоохранителями, сообщили 1 августа в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Вор

31-летний житель Симферополя, по данным следствия, в течение нескольких дней совершал кражи денег из ящиков для пожертвований. Установлено, что таким образом он совершил кражи из четырёх мечетей, причём в некоторые он наведывался по несколько раз. Всего его добычей стало около 170 тысяч рублей.

Задержали подозреваемого сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с участковыми уполномоченными полиции. По месту жительства у него нашли лишь орудие преступления — прут, с помощью которого он вскрывал ящики с пожертвованиями. Деньги он уже успел потратить. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.