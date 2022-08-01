Москва, , 14:28 — REGNUM Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» подписал контракт со шведским нападающим Якобом Лильей. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба команды.

Якоб Лилья Nhl.combluejackets

Отмечается, что соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Лилье с 2020 года выступал за казахстанский «Барыс», в составе которого провёл 117 матчей в КХЛ, забросив 39 шайб и отдав 29 результативных передач. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Коламбус Блю Джекетс».