Санкт-Петербург, 1 августа 2022, 14:29 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга объявили «оранжевый» уровень опасности из-за очень сильных дождей, которые ожидаются в городе на Неве 1 и 2 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.
«С 21:00 мск 1 августа до 09:00 мск 2 августа на территории Петербурга объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя», — говорится в сообщении.
Напомним, «оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.
Правительство Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.
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