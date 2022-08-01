Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга объявили «оранжевый» уровень опасности из-за очень сильных дождей, которые ожидаются в городе на Неве 1 и 2 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Горожане укрываются от дождя Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«С 21:00 мск 1 августа до 09:00 мск 2 августа на территории Петербурга объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя», — говорится в сообщении.

Напомним, «оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

Правительство Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

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