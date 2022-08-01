Москва, , 14:27 — REGNUM Как правило, любой товар, если он поступает в страну под запретом, то является контрабандой. Нет смысла страховать контрабанду, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Нефтяной танкер Hervé Cozanet

«Великобритания не запрещает страховать танкеры с российской нефтью, если эти суда идут через европейские порты транзитом и выгружаются в третьих странах.

Как правило, страхование применяют, когда не хотят брать на себя ответственность за претензии или убытки со стороны третьих лиц, в таком случае возможно имущественное страхование судна, страхование перевозимого груза.

Существуют международные клубы и ассоциации взаимного страхования. Идея в распределении страховых рисков на основании пулового соглашения.

Великобритания исторически была владычицей морей и морской торговли. Поэтому большая часть страхователей базируется в Лондоне, и более половины клубов также расположены в Лондоне, обеспечивая покрытие 90% мирового тоннажа морских судов.

По сути, Лондон является агрегатором рынка страхования и перестрахования, и регулятором международных правил морской торговли, в том числе, и по санкциям против России. В определении «морских» санкций в ЕС идёт спор, что является «российским судном».

Если будет определена предельная цена на российскую нефть, то будет определён и «особый» предельный пул страхования российских судов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, от возможности введения ограничений на продажу нефти из России приняли решение воздержаться страны Запада из-за того, что в результате могут возрасти цены на топливо.

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