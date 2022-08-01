Москва, 1 августа 2022, 14:27 — REGNUM Как правило, любой товар, если он поступает в страну под запретом, то является контрабандой. Нет смысла страховать контрабанду, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
«Великобритания не запрещает страховать танкеры с российской нефтью, если эти суда идут через европейские порты транзитом и выгружаются в третьих странах.
Как правило, страхование применяют, когда не хотят брать на себя ответственность за претензии или убытки со стороны третьих лиц, в таком случае возможно имущественное страхование судна, страхование перевозимого груза.
Существуют международные клубы и ассоциации взаимного страхования. Идея в распределении страховых рисков на основании пулового соглашения.
Великобритания исторически была владычицей морей и морской торговли. Поэтому большая часть страхователей базируется в Лондоне, и более половины клубов также расположены в Лондоне, обеспечивая покрытие 90% мирового тоннажа морских судов.
По сути, Лондон является агрегатором рынка страхования и перестрахования, и регулятором международных правил морской торговли, в том числе, и по санкциям против России. В определении «морских» санкций в ЕС идёт спор, что является «российским судном».
Если будет определена предельная цена на российскую нефть, то будет определён и «особый» предельный пул страхования российских судов», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, от возможности введения ограничений на продажу нефти из России приняли решение воздержаться страны Запада из-за того, что в результате могут возрасти цены на топливо.
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