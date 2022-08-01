Владикавказ, , 14:27 — REGNUM В Северной Осетии заблудилась группа туристов. Шесть человек — студенты МГУ во главе с младшим научным сотрудником — потерялись в горах Ирафского района, о чем сообщили в полицию. Им на помощь выехали сотрудники местного отдела полиции. В течение нескольких часов пострадавшие были обнаружены. Их жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Туристы в горах skeeze

«В окрестностях села Галиат Ирафского района группа туристов из шести человек, совершая пеший переход из Алагирского района в Дигорское ущелье, в условиях тумана и плохой видимости сбилась с пути и не может самостоятельно спуститься. <…> Несмотря на то, что поисково-спасательные мероприятия осложняли неблагоприятные погодные условия и темное время суток, полицейским на высоте 1800 метров над уровнем моря в течение считанных часов удалось найти группу туристов», — сообщили подробности инцидента в полиции.

В поисках студентов МГУ приняли участие сотрудники МВД Ирафского района и работники национального парка «Алания». Обнаруженной группе была оказана помощь в спуске со скального выступа.