Владикавказ, 1 августа 2022, 14:27 — REGNUM В Северной Осетии заблудилась группа туристов. Шесть человек — студенты МГУ во главе с младшим научным сотрудником — потерялись в горах Ирафского района, о чем сообщили в полицию. Им на помощь выехали сотрудники местного отдела полиции. В течение нескольких часов пострадавшие были обнаружены. Их жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В поисках студентов МГУ приняли участие сотрудники МВД Ирафского района и работники национального парка «Алания». Обнаруженной группе была оказана помощь в спуске со скального выступа.