Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Белом море малоразмерное судно потерпело крушение. На борту находилось пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Марина Захарова ИА REGNUM Закат на Белом море

«По предварительным данным, 1 августа 2022 года в районе Княжой Губы Белого моря вблизи пос. Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек», — указано в сообщении.

Причины крушения судна устанавливаются. Для спасения экипажа направлены силы МЧС в составе 10 спасателей и 6 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное судно Cessna-172 совершило жёсткую посадку на авиаплощадку села Мукучу в Кобяйском районе Якутии. Пострадавших нет.

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