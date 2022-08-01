Бразилиа, , 14:25 — REGNUM Трехлетние мальчики из Бразилии Бернардо и Артур Лима родились со сросшимися головами, включая части мозга, и перенесли семь операций в Рио-де-Жанейро под руководством хирурга лондонской больницы доктора Нур уль Овасе Джелани, сообщает газета Independent.

Хирурги © CSMRC

Две последние операции продлились более 33 часов, в них было задействовано почти 100 человек медицинского персонала во главе с докторами Джелани и Габриэлем Муфаррежем, руководителем хирургического отделения бразильского Государственного института мозга. Хирурги в течение нескольких месяцев отрабатывали приемы при помощи технологий виртуальной реальности, прежде чем приступить к реальным операциям на мальчиках.

Доктор Джелани назвал операцию «выдающимся достижением» медиков.

«Мы не только обеспечили новое будущее для мальчиков и их семьи, но и вооружили местную команду возможностями и уверенностью, чтобы в будущем они снова смогли успешно выполнять такую сложную работу», — сказал он.

Больница заботилась о мальчиках в течение двух с половиной лет, за которые они стали «частью нашей семьи», сказал доктор Муфарреж.

Разделение Бернардо и Артура стало одной из самых сложных операций подобного рода, и многие хирурги считали задачу невыполнимой.

Трехлетние братья также являются самыми старшими близнецами-краниопагами, то есть сросшимися черепами и мозговой тканью, которых удалось разделить. Мальчики идут на поправку, им предстоит шестимесячная реабилитация.

Краниопагами рождаются 5% от всего числа сросшихся близнецов.

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