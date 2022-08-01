Москва, , 14:24 — REGNUM В рамках третьего тура Российской Премьер-лиги по футболу состоялись первые матчи с применением Карты болельщика (Fan ID). В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Самаре и Ростове-на-Дону зрители приходили на матчи, предъявляя документ болельщика, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Перед началом матча в Нижнем Новгороде

QR-коды формировались на портале Госуслуги после покупки билетов. Перед матчами около стадионов работали временные МФЦ, там зрители могли получить всю необходимую помощь по электронному сервису болельщика. Также работали центры поддержки болельщиков, где предоставлялась вся необходимая информация по получению QR-кода.

Всего в России Fan ID оформили около 120 тыс. человек, с использованием карты болельщика матчи третьего тура РПЛ в пяти указанных городах посетили около 40 тыс. человек, по Fan ID было оформлено 65 тыс. билетов и аккредитаций.

До конца текущего года к использованию электронной системы подключатся все города, где есть клубы-участники Российской премьер-лиги.

ИА REGNUM напоминает, для оформивших Fan ID билеты на матч между «Пари НН» и ЦСКА на стадионе «Нижний Новгород», который состоялся 31 июля, продавались за 10 рублей. Первый домашний матч нижегородского клуба в сезоне посетили около 11,8 тыс. человек.