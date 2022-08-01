Москва, , 14:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал Киеву прежде чем претендовать на имущество бывшего СССР, оплатить долги.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза. Огромная сумма по состоянию на 1994 год — 110 млрд долларов», — отметил Володин в телеграм-канале.

Кроме того, продолжил парламентарий, с 1991 по 2013 год Киев получил от России материальную поддержку в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 млрд долларов.

«Всё профукали и разворовали», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Москва должна вернуть Киеву существенную часть заграничного имущества СССР, полученного после распада Союза. При этом он отрицает, что Украина ратифицировала соглашение о передаче долгов СССР России за счет получения загранимущества.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская сторона погасила все долги Советского Союза, однако Киев так и не выполнил своё обязательство по передаче Москве зарубежных активов.

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