Херсон, Украина, , 14:22 — REGNUM «Историческую ошибку» в отношении в том числе и Херсона совершил не СССР, а украинские руководители постсовесткого периода, взявшие курс на отрыв от России и на противопоставление себя ей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 августа, комментируя высказывания заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Флаг Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Стремоусов назвал решение о включении Херсонской области в состав Украинской ССР «исторической ошибкой».

« Удивляешься тому, насколько современным политикам свойственно выступать с поверхностными суждениями по историческим вопросам, с лёгкостью обвиняя предков в «исторических ошибках». Да, Херсонская губерния была создана в соответствии с указом Екатерины II. Но подобными указами были созданы многие губернии с преимущественно русским населением, которые сегодня являются территорией Белоруссии или, например, Казахстана. Неужели трудно спроецировать воздействие таких утверждений об «ошибках» на отношения с этими странами, и так непростыми, особенно в случае с Казахстаном?

Напомню, что Украина, включавшая, в том числе, Донбасс и Херсонщину, дала миллионы героических воинов в Великую Отечественную войну. Только Героев Советского Союза — украинцев было в 1941 — 1945 годах более двух тысяч человек. Нацистские приспешники по сравнению с этим числом — ничтожная малость. И одновременно мы помним положение России весной 1917 года, на третий год Первой мировой войны, когда и Украины как государства не было, и Херсонщина не была «украинской», но когда из русской армии дезертировали миллионы солдат, среди которых украинцы были в первых рядах.