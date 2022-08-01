Херсон, 1 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. «Историческую ошибку» в отношении в том числе и Херсона совершил не СССР, а украинские руководители постсовесткого периода, взявшие курс на отрыв от России и на противопоставление себя ей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 августа, комментируя высказывания заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украинской Советской Социалистической Республики (УССР)

Как сообщалось ранее, Стремоусов назвал решение о включении Херсонской области в состав Украинской ССР «исторической ошибкой».

«Удивляешься тому, насколько современным политикам свойственно выступать с поверхностными суждениями по историческим вопросам, с лёгкостью обвиняя предков в «исторических ошибках». Да, Херсонская губерния была создана в соответствии с указом Екатерины II. Но подобными указами были созданы многие губернии с преимущественно русским населением, которые сегодня являются территорией Белоруссии или, например, Казахстана. Неужели трудно спроецировать воздействие таких утверждений об «ошибках» на отношения с этими странами, и так непростыми, особенно в случае с Казахстаном?

Напомню, что Украина, включавшая в том числе Донбасс и Херсонщину, дала миллионы героических воинов в Великую Отечественную войну. Только Героев Советского Союза — украинцев было в 1941–1945 годах более двух тысяч человек. Нацистские приспешники по сравнению с этим числом — ничтожная малость. И одновременно мы помним положение России весной 1917 года, на третий год Первой мировой войны, когда и Украины как государства не было, и Херсонщина не была «украинской», но когда из русской армии дезертировали миллионы солдат, среди которых украинцы были в первых рядах.

Совершило или нет «историческую ошибку» ленинско-сталинское руководство СССР, показала одержанная советским народом Победа 1945 года. А вот реальные исторические ошибки тех, кто вносил свой вклад в разрушение СССР и деградацию всех его бывших республик, мы действительно знаем. В случае с бывшей Украиной сегодня наиболее ядовито бросается в глаза историческая ошибка её руководителей, взявших ещё при президенте Кучме курс на отрыв от России, на противопоставление себя ей. Долгая ошибочная пассивность руководства нашей страны в противодействии этому курсу привела к сегодняшним обстоятельствам. Историческую ошибку на Украине совершили и совершают Европейский союз и США… При всех понятных мотивах политического и пропагандистского свойства, стоящих за утверждениями об «ошибках» большевиков при формировании СССР, важнее, на мой взгляд, сосредоточиться на том, о чем я сказал выше. Этого как минимум требует более широкий взгляд на происходящее на всём постсоветском пространстве», — отметил Михаил Демурин.