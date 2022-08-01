Сеул, 1 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Южной Корее в июне 2022 года вырос за месяц на 0,6%, до 117,9 пунктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает расти второй месяц подряд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 2,1%.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,8%.

Производство в сфере услуг сократилось на 0,3%, инвестиции в строительство — на 2%, розничный продажи — на 0,9%, однако инвестиции в производственные мощности, напротив, выросли на 4,1%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.