Париж, , 14:19 — REGNUM Французские баскетболисты, играющие за российские и белорусские клубы, больше не будут вызываться в национальную сборную. С таким заявлением 1 августа выступила Федерация баскетбола Франции.

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«На заседании 28 июля принято решение, что игроки и персонал, подписавшие контракт с российским или белорусским клубом, не будут вызываться в сборную Франции до тех пор, пока не снимут меры по их исключению из международных соревнований», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что это решение действует в отношении игроков, которые уже подписали контракт с российским или белорусским клубом.

Ранее московский ЦСКА подписал контракт с французским форвардом Ливио Жан-Шарлем, а в казанский УНИКС перешёл форвард Луи Лабери.