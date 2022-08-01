* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже три дня проводят повальные обыски в уездах Дара и Абшар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из х/ф «Дело гастронома №1». Реж. Сергей Ашкенази. 2011. Россия Обыск

Согласно источникам, в ходе обысков талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали несколько мирных жителей по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сообщили по поводу этих заявлений.

Ранее в ходе обысков в Панджшере радикалы арестовывали местных жителей и требовали от них оружие.