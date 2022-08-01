Москва, , 14:25 — REGNUM На 60,9% увеличился экспорт российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» за семь месяцев 2022 года. Об этом сообщает компания «Газпром» в своём телеграм-канале.

Отмечается, что в июле поставки регулярно превышали суточные количества, оговорённые контрактом. Трижды обновлён исторический рекорд суточного объёма экспорта.

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, российский газ стал поступать в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в конце 2019 года.

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