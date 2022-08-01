Красногорск, , 14:15 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 1 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 712 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 546 случаев меньше аналогичного показателя 31 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 258 человек, а днём ранее — у 1 309 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 10 824 новых случая заражения коронавирусом.

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