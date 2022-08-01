Ростов-на-Дону, 1 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Ростовской области под следствие попала 63-летняя женщина. Пенсионерку, ранее уже судимую за мошенничество, заподозрили в хищении 3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 1 августа.

Уголовное дело

Сотрудники полиции выяснили, что руководитель организации, занимающейся оптовой торговлей топлива, заключила договор целевого микрозайма на льготных условиях кредитования с муниципальной организацией города Шахты. Женщина указала в заявке, что ей якобы нужны средства на приобретение грузового автомобиля для нужд организации. При этом она обязалась вернуть их в течение года. Однако заемные средства женщина потратила на свои личные нужды. Вернуть потраченную сумму и выполнить условия договора пенсионерка не смогла. Муниципальной казне был причинён ущерб в размере около 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.