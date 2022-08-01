Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. За истёкшие сутки в стационары Санкт-Петербурга поступили 69 больных COVID-19. Это на девять человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 1 августа сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к больнице им. Боткина. Санкт-Петербург

На лечении ковида и пневмонии в городских больницах размещены 1076 человек (+20 пациентов в сравнении с прошлыми сутками). В реанимации по-прежнему лежат 138 больных (-1). К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 16 пациентов (-1). Из стационаров выписался за сутки 21 петербуржец (-47).

На амбулаторном лечении ковида, на дому, находятся 5666 человек. Этот показатель за сутки никак не изменился.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки в городе выявили 1711 случаев заражения коронавирусом (+115). Число смертей от ковида, как основной причины, за сутки составило восемь (+1). От вируса излечились за сутки 670 человек (-17).