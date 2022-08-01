Москва, , 14:13 — REGNUM Продлевая ограничения на снятие наличной иностранной валюты ЦБ РФ хочет не допустить сильного колебания курса. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 1 августа, заявил руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас курс рубля находится в искусственно созданных условиях — некоторые валютные операции ограничены, совокупный спрос на иностранную валюту ограничен. Неизвестно, что будет при возвращении к правилам игры, существовавшим до марта текущего года», — отметил эксперт.

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«Тем не менее, такой курс рубля для российской экономики не является выгодным. Крепкий рубль снижает конкурентноспособность российских товаров. Поэтому, участники рынка ожидают постепенного ослабления валютных ограничений», — пояснил Ковригин.

По его словам, есть ещё одна цель ЦБ при продлении ограничений — способствовать постепенному уменьшению объёмов валютных вкладов: «Сейчас они для банков являются более рискованными из-за угрозы дальнейшего распространения санкций. Такие ограничения на снятие валюты, по сути, нивелируют значение валютных сбережений».

«Вместе с тем, надо понимать, что такое ограничения являются весьма жёсткими и противоречащими правилам рыночной экономики. Российскому регулятору всё равно придётся отказаться от них в перспективе. Долго курс рубля держать в искусственных условиях опасно», — добавил он.

Напомним, что Центробанк (ЦБ) продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на шесть месяцев. До 9 марта 2023 года снять можно будет только 10 тыс. долларов или евро независимо от валюты вклада.