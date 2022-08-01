Москва, 1 августа 2022, 14:12 — REGNUM В настоящее время Центральный банк России проводит модернизацию российских купюр, но деноминация исключена, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Как сообщало ИА REGNUM, предположения о деноминации, возникшие на фоне модернизации банкнот Банком России, опроверг зампред Центробанка Сергей Белов.
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