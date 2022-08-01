Москва, 1 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В настоящее время Центральный банк России проводит модернизацию российских купюр, но деноминация исключена, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

«Прошёл достаточно длительный срок с выпуска последних из действующих вариантов отдельных купюр.

Поэтому здесь в основном меры направлены на повышение качества валюты, её внешнего вида. Ведь для страны это тоже некая мера по укреплению имиджа.

В ближайшее время нет необходимости проводить деноминацию и вряд ли такие действия будет совершены.

Экономика вполне стабильна, даже несмотря на те санкции, которые действуют в отношении России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предположения о деноминации, возникшие на фоне модернизации банкнот Банком России, опроверг зампред Центробанка Сергей Белов.

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