Донецк, 1 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из «Града» Кировский район Донецка, сообщает 1 августа представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:20 (совпадает с мск) — н. п. Невельское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка.

Читайте также: Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка