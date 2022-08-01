Донецк, , 14:12 — REGNUM На протяжении нескольких суток сапёрами в Донецке было обнаружено более тысячи мин «Лепесток», которые были разбросаны по городу в ходе обстрелов со стороны Киевксих боевиков. Об этом 1 августа сообщает телеграм-канал «ЧП Донецк Z».

Донецк (сс) Vadim Tolbatov

«Сапёры за несколько суток нашли и обезвредили больше тысячи «Лепестков» в Донецке», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что этим они спасли более тысячи жизней. При этом жителям Донецка рекомендуется сохранять бдительность, не отпускать детей на улицу одних и стараться смотреть себе под ноги, передвигаясь по асфальтированным или хорошо просматриваемым дорогам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что для спасения нацистского режима на Украине администрация США может использовать косовский фактор.