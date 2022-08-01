* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:10 — REGNUM В уезде Пагман афганской провинции Кабул талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали бывшего бригадного генерала афганской армии Канд Ага Амири. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Арест ThePixelman

Родственники Амири заявили, что неясно, по какому обвинению он был арестован, и после задержания с ним никто не связывался.

Хотя после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул 15 августа 2021 года, и группировкой был издала указ о всеобщей амнистии, приписываемый Хайбатулле Ахундзада, в последние одиннадцать месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) широко применяли произвольные аресты и убийства бывших силовиков.

Правозащитные организации заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали указ об амнистии как инструмент, чтобы поймать в ловушку бывших правительственных чиновников и военных.