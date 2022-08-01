Москва, , 14:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает США виновными в конфликте на границе Сербии и Косово при попустительстве ООН и ОБСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В конфликте на границе Сербии и Косово виноват Вашингтон. Цель очевидна — ослабление отдельных стран, которые позволяют себе высказывать независимую позицию. Методы прежние», — сказал Володин журналистам.

Сначала США поддерживают националистические настроения, подкармливают их, а затем подталкивают к военным конфликтам, пояснил спикер Госдумы.

«И всё это при попустительстве международных организаций — ООН и ОБСЕ, цель которых — защита безопасности в Европе и в мире. Они должны осудить действия США, когда бомбили Югославию, молчали восемь лет, когда обстреливали ЛНР и ДНР. И сейчас закрывают глаза на преступления националистов, дорвавшихся до власти», — констатировал Володин.

Приштина приняла закон о применении «режима взаимности» по отношению к документам, выданным Сербией. Планировалось, что с 1 августа 2022 года вместо сербских паспортов на территории Косово буду действовать отдельные документы, выданные властями в Приштине. Сербы 31 июля блокировали дороги, ведущие к КПП Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии.

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Правительство Косово объявило о решении до 1 сентября отложить принятие закона о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики, из-за которого произошла эскалация на границе с Сербией.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил за поддержку в ситуации с обострением в Косово и Метохии МИД России.

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