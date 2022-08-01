София, , 14:08 — REGNUM Критически низкий уровень воды в Дунае привел к остановке судоходства на ряде участков болгарской территории указанной реки. Об этом 1 августа сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, движение прекратилось на основных водных артериях на юго-западе страны.

Руководство большинства речных портов объявило о временном закрытии региональных отделений.

Как отметили местные синоптики, сложившаяся ситуация связана с резким потеплением на Балканах. Температура воздуха в регионе превышает +44 градуса по Цельсию в тени.