Москва, 1 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 1 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 3 062 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 711 случаев меньше аналогичного показателя 31 июля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 3 773 человек, а днём ранее — у 3 888 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 10 824 новых случая заражения коронавирусом.