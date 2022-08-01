* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Количество произвольных арестов хазарейцев талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане резко возросло в последние недели. Последний пример — арест десятилетнего сына солдата бывшей правительственной армии в уезде Нава Миш провинции Дайкунди. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Местные жители утверждают, что этот мальчик, арестованный 29 июля, всё ещё находится под стражей, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не желают его освобождать. Чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Нава Миш требуют от его семьи несколько единиц оружия и боеприпасы в обмен на освобождение ребёнка. По международному праву арест детей и лишение их свободы является нарушением прав человека и считается преступлением.

В своём последнем отчёте о ситуации с правами человека в Афганистане ООН обвинила «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в широкомасштабных нарушениях прав человека, в том числе прав этнических и религиозных меньшинств, однако в документе ничего не сказано о нарушении прав детей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За последние несколько недель спецслужбы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дважды арестовывали хазарейцев под разными предлогами. Так, на прошлой неделе разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле совершила налёт на дом сына Мохаммада Муради, бывшего командующего силами народного восстания в провинции Гор, и арестовала его и четырёх его родственников.

Сын Муради был ранен при нападении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был направлен в Кабул для лечения.

Напомним, 26 июня силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на дом Мохаммада Муради по обвинению в связях с маулави Мехди Муджахидом и убили самого Муради и пятерых его родственников. В ходе этого нападения также были убиты две маленькие дочери Муради. В тот же день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовали двух бывших бойцов Мохаммада Муради, а затем расстреляли их прямо на дороге и бросили их тела на обочине.

Кроме того, около трёх недель назад разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили налёт на две гостиницы в Мазари-Шарифе и арестовала 17 жителей уезда Балхаб под предлогом связей с маулави Мехди Муджахидом.

Местные источники сообщают, что, хотя с момента задержания этих людей прошло уже три недели, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не дали согласия на их освобождение. В другом случае талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали пять человек, включая врача, из провинции Бамиан под предлогом связей с маулави Махди, и их судьба до сих пор неизвестна.

Месть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Групповые аресты хазарейцев беспрецедентно участились после начала боёв в уезде Балхаб. 23 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали уезд Балхаб с четырёх направлений с целью зачистки от сил маулави Мехди Муджахида. Мехди, потребовавший справедливого участия хазарейцев во властных структурах Афганистана, после отклонения этих требований высшими должностными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поднял мятеж, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) послали несколько тысяч солдат его подавление.

Жители шиитских районов Афганистана говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор мстят жителям Балхаба, проводя групповые аресты под разными предлогами.

Один из жителей уезда Балхаб, бежавший в провинцию Бамиан, рассказал агентству «Шафакна», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив Балхаб, из чувства мести расстреляли тех, кто не смог бежать. Он добавил, что радикалы до сих пор стремятся отомстить хазарейцам-шиитам за «Балхабскую войну» и по этой причине преследуют и арестовывают молодых людей.

Помимо репрессий в отношении хазарейцев-шиитов, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно перебросили свежие силы в уезд Балхаб и готовятся к новым боям против остатков сил маулави Мехди.

После «Балхабской войны» было опубликовано множество сообщений о расстрелах мирных жителей, их арестах и пытках, но ООН и международные правозащитные организации до сих пор не расследовали военные преступления, совершённые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе, и относятся к этому с безразличием.