Кишинёв, , 14:05 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от Партии коммунистов и партии «Шор» направили в Кишинёвскую апелляционную палату заявление, в котором просят освободить коллегу Марину Таубер из-под ареста под гарантии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба «Шор».

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«На основании статьи 179 УПК Республики Молдавия, нижеподписавшиеся депутаты парламента Республики Молдавия 11-го созыва, предоставляют настоящую личную гарантию в пользу обвиняемой Марины Таубер», — говорится в обращении.

В документе говорится, что подписавшиеся депутаты гарантируют, что Таубер будет соблюдать все обязательства, связанные с расследованием уголовного дела. Авторы сообщения также заявили, что обвинения в её адрес «обусловлены политическими мотивами».

В июле силовики арестовали одного из лидеров партии «Шор» Таубер по делу о незаконном финансировании партии. У её соратников провели почти 100 обысков. До этого под домашний арест отправили экс-президента страны, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона.

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