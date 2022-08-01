Хабаровск, 1 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Хабаровске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего начальника управления образования за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

pixabay.com Молоток судьи

В суде установлено, что обвиняемая незаконно отправила за границу несовершеннолетних детей своих своих знакомых.

Так, в апреле–мае 2017 года с целью поездки несовершеннолетнего внука заместителя мэра Хабаровска она дала распоряжение о включении мальчика в состав делегации детей в экспедиционную поездку в Японию в качестве поощрения за участие в экологической акции на реке Хор. Ребёнок к этой акции никакого отношения не имел. При этом из списка был вычеркнут мальчик, который участвовал в экспедиции.

Также фигурантка обеспечила незаконную поездку за рубеж внуку своей знакомой, зная, что мальчик не был победителем одной из номинаций акции «Мы вместе!», то есть не имел права за счёт бюджета города на поездку в летний лагерь в КНР.

Подсудимая вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с лишением права занимать должность на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций, срок на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.