Лунинский район, Пензенская область, , 14:26 — REGNUM Прокуратура Лунинского района Пензенской области организовала проверку после дорожно-транспортного происшествия на трассе «Пенза — Саранск». По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в результате аварии пострадали восемь человек, погибших нет.

Форма прокурора Vsemetri.com

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса марки «ПАЗ» не справился с управлением и совершил съезд на обочину из-за чего произошло опрокидывание в кювет. Пострадавшие госпитализированы.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства инцидента, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

ИА REGNUMнапоминает, в Лунинском районе Пензенской области 1 августа опрокинулся в кювет автобус «ПАЗ». Авария произошла в 10:20 (мск) на 49 км автодороги «Пенза — Саранск».

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