Владикавказ, 1 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Северной Осетии на пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс» скопилась очередь из более 1800 автомобилей. Пункт пропуска работает в авральном режиме. За сутки пограничники и таможенники пропустили свыше 4 тыс. автотранспортных средств, что в восемь раз превышает пропускную способность поста. Об этом заявил 1 августа в ходе аппаратного совещания вице-премьер республики Ирбек Томаев.

Sputnik Верхний Ларс

«На дорогах Северной Осетии проезда через МАПП «Верхний Ларс» ожидают 1820 единиц транспорта, из них 1332 грузовые машины, 488 — легковые», — сообщил заместитель председателя правительства.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль работают в штатном режиме. Скопление автотранспорта происходит из-за увеличившегося в период летних отпусков потока автомобилей.