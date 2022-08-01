Багдад, , 14:00 — REGNUM В данный момент вокруг посольства России в Багдаде наблюдается спокойная обстановка, дипломатическое представительство работает штатно. Об этом 1 августа рассказал пресс-атташе посольства РФ в Ираке Дамир Ситдиков.

Протесты в Багдаде Al Jazeera English

«Посольство России в Ираке работает в штатном режиме, никаких угроз безопасности сотрудникам дипмиссии и российских загранучреждений нет на настоящий момент. Обстановка вокруг посольства также спокойная. Каких-либо угроз в адрес российских представителей не поступало», — приводит его слова РИА Новости.

Также Ситдиков уточнил, что в целом ситуация в Багдаде продолжает быть напряженной и участники протестных акций всё ещё занимают некоторые районы особо охраняемой «зеленой зоны» столицы Ирака, включая здания парламента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Багдаде возобновились протесты сторонников влиятельного шиитского духовного деятеля Муктады ас-Садра и часть из них второй раз за неделю ворвалась в здание парламента Ирака.