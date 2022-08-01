Чебоксары, , 14:00 — REGNUM В Чувашии стартовала приёмка образовательных учреждений к новому учебному году, в котором впервые за парты сядут более 17,5 тыс. первоклассников. Всего будут обучаться свыше 146 тыс. школьников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 августа глава минобразования республики Дмитрий Захаров.

Данные министерства образования Чувашии https://cap.ru/

По его словам, в 2022 году в школах будут учиться свыше 146 тыс. детей, в том числе порядка 17,5 тыс. первоклассников, что на 0,5 тыс. больше, чем было в прошлом учебном году. Захаров добавил, что получено 14,5 тыс. заявлений о принятии в первый класс, оставшиеся заявления «будут донесены» в августе.

25 июля в регионе началась приёмка школ к новому учебному году. В настоящее время межведомственной комиссией принято 41 образовательное учреждение.

«Проверка готовности проводится по целому ряду направлений — это и кадровое обеспечение, состояние материально-технической базы, условия для медицинского обслуживания, водообеспечение и газоснабжение, готовность пищеблока, организация мероприятий по обеспечению безопасности, транспортное обеспечение, антитеррористическая защищённость и другие мероприятия», — сказал министр образования Дмитрий Захаров.

По данным министерства, в Чувашии насчитывается 897 образовательных организаций, в том числе 410 школ, 317 детских садов, 130 учреждений дополнительного образования, 13 вузов.