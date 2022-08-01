Москва, , 13:59 — REGNUM Решение косовских властей отложить введение запрета на въезд с сербскими номерами и документами — не решение вопроса, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Презентация сборника статей «Косово, Сербия и Россия» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Это по-прежнему горящий фитиль в пороховой бочке. И ответственность за ситуацию несут те, кто до сих пор «дергает за ниточки» и раздувает тлеющие угли от балканского пожара. Их цель понятна — сместить фокус внимания с собственных глобальных просчетов. И это вдвойне аморально!» — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

Косовары пошли на сознательную эскалацию при молчаливой поддержке стран НАТО. Россия поддерживает Сербию, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Приштина приняла закон о применении «режима взаимности» по отношению к документам, выданным органами Республики Сербии. Планировалось, что с 1 августа 2022 года вместо сербских паспортов на территории Косово буду действовать отдельные документы, выданные властями в Приштине. Сербы 31 июля блокировали дороги, ведущие к КПП Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии.

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